pucci rinuncia a sanremo quando un comico diventa una battaglia politica

Andrea Pucci rinuncia a partecipare a Sanremo. Il comico ha deciso di tirarsi indietro da solo, accusando l’“onda mediatica negativa”, insulti e minacce rivolte a lui e alla sua famiglia. Non è stata una scelta forzata dal festival, ma una decisione personale dettata dal clima che si era creato intorno a lui.

E alla fine Andrea Pucci non andrà a Sanremo. Non perché il Festival abbia deciso di cambiare idea, non perché Carlo Conti abbia fatto marcia indietro, ma perché il comico ha scelto di sfilarsi da solo, denunciando un’“onda mediatica negativa”, insulti e minacce rivolte a lui e alla sua famiglia, e un clima che avrebbe rotto quel “patto fondamentale” tra artista e pubblico. Fine della storia, almeno formalmente. In realtà, il caso Pucci è diventato molto più di una rinuncia: è l’ennesimo capitolo della guerra culturale italiana, combattuta a colpi di comunicati indignati. La versione di Pucci è semplice. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare alla co-conduzione di una serata a Sanremo 2026.

Andrea Pucci lascia il Festival di Sanremo 2026.

