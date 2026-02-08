Andrea Pucci lascia il Festival di Sanremo 2026. A due giorni dall’annuncio di Carlo Conti, ha deciso di non presentarsi più come co-conduttore nella terza serata. La sua scelta sorprende, considerando che il suo nome era stato annunciato come ospite di punta. Ora i piani cambiano, e gli organizzatori devono trovare un’alternativa in fretta.

A due giorni dall’annuncio di Carlo Conti, Andrea Pucci dà forfait, preferendo rinunciare al suo impegno al Festival di Sanremo 2026, che avrebbe dovuto vederlo co-conduttore nella terza serata del giovedì. La decisione arriva dopo le forti polemiche scatenate via social in merito proprio alla sua presenza all’Ariston. Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili! Quest’ onda mediatica negativa che mi ha coinvolto in occasione dell’annunciata partecipazione a Sanremo, una manifestazione così importante che appartiene al cuore del paese, altera il patto fondamentale che c’è tra me ed il pubblico, motivo per il quale ho deciso di fare un passo indietro in quanto i presupposti per esercitare la mia professione sono venuti a mancare afferma il comico all’ Ansa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026

