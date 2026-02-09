Pucci rinuncia a Sanremo per il Pd Meloni | Spaventosa deriva illiberale

Dopo le polemiche, Pucci lascia Sanremo. Il comico avrebbe dovuto condurre la serata insieme a Carlo Conti, ma ha deciso di rinunciare dopo essere stato accusato di avere idee fasciste, razziste e omofobe. La situazione si è fatta tesa e alcuni hanno criticato duramente la sua presenza. Meloni ha commentato dicendo che si tratta di una deriva illiberale spaventosa.

Fuori un altro. Il cretino prevalente progressista è riuscito nell’ennesima grande impresa di boicottaggio e censura. Questa volta a venire colpito e affondato è Andrea Pucci, comico di grande successo contattato da Carlo Conti per partecipare a Sanremo. Non appena è uscito il suo nome, i social network sono esplosi e a Pucci sono arrivate minacce, insulti e intimidazioni di ogni genere: razzista, fascista, omofobo. Ragion per cui il cabarettista ha deciso di mollare il colpo, spiegando le sue motivazioni in una nota accorata: «Il mio lavoro è quello di far ridere la gente, da 35 anni, ma potrei dire da sempre», ha scritto. 🔗 Leggi su Laverita.info

Approfondimenti su Pucci Paolo

Ultime notizie su Pucci Paolo

