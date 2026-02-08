Festival di Sanremo Pucci rinuncia alla co-conduzione | Insulti inaccettabili Meloni | Spaventosa deriva illiberale della sinistra

Andrea Pucci ha deciso di lasciare il palco di Sanremo 2026. Dopo le polemiche e gli insulti che sono arrivati sui social, l’attore ha spiegato di non sentirsi più a suo agio e ha preferito ritirarsi. La sua scelta ha scatenato reazioni e anche qualche commento politico, con la presidente Meloni che ha parlato di una “deriva illiberale della sinistra”. La terza serata del festival si svolgerà senza di lui, lasciando il palco a Lillo e agli altri ospiti.

Andrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026 dopo le polemiche che hanno accompagnato l’annuncio della sua presenza come co-conduttore, insieme a Lillo, della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!», dichiara, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. Per tale motivo, il comico ha deciso di fare un passo indietro ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più», afferma. «Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno», conclude.🔗 Leggi su Open.online

