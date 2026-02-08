Festival di Sanremo Pucci rinuncia alla co-conduzione | Gli insulti sono inaccettabili Meloni | Spaventosa deriva illiberale

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più come co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. La decisione arriva dopo le polemiche e gli insulti che sono piovuti sui social da quando è stato annunciato come ospite nella terza serata, insieme a Lillo. Pucci ha spiegato di aver ricevuto insulti inaccettabili e ha deciso di lasciare. La vicenda ha suscitato anche reazioni politiche, con la presidente Meloni che ha parlato di una deriva illiberale.

Andrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026 dopo le polemiche che hanno accompagnato l’annuncio della sua presenza come co-conduttore, insieme a Lillo, della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!», dichiara, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. Per tale motivo, il comico ha deciso di fare un passo indietro ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più», afferma. «Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno», conclude.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Sanremo Festival Festival di Sanremo, Pucci rinuncia alla co-conduzione: «Gli insulti sono inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistere» Andrea Pucci ha deciso di lasciare il Festival di Sanremo 2026 dopo le polemiche sorte all’annuncio della sua partecipazione come co-conduttore. Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche: “Gli insulti sono inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistere” Dopo le polemiche, Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sanremo Festival Argomenti discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci co-conduttori al Festival; Sanremo 2026, una serata a testa da co-conduttori per Lillo e Pucci; Sanremo, Carlo Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del Festival; Lillo e Pucci conduttori a Sanremo 2026: Carlo Conti svela il cast con una gag. Contro di me insulti e minacce, Andrea Pucci rinuncia a Sanremo. Meloni, deriva illiber...AGI - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio di Carlo Conti sulla presenza del comico milanese come co-conduttore della terza serata del Festival. Il cabar ... msn.com Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche: Gli insulti sono inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistereIl comico rinuncia alla co-conduzione del Festival dopo le polemiche: Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più ... ilfattoquotidiano.it SANREMO | Pucci rinuncia al Festival: 'Il termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno. Passo indietro per rispetto del pubblico, grazie a Conti e alla Rai" #ANSA facebook Si tratta della prima volta in 76 edizioni del Festival. #Sanremo #Sanremo2026 x.com

