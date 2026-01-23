Ecco perché anche a Pisa protestiamo contro Venezi | lei dirige al Verdi i lavoratori del teatro indossano le spillette

A Pisa, anche i lavoratori del teatro si uniscono alla protesta contro la nomina di Beatrice Venezi alla direzione del Teatro La Fenice di Venezia. La mobilitazione, iniziata a Venezia, si estende ora alla città toscana, dove i dipendenti manifestano il loro disappunto indossando spillette. La vicenda evidenzia le tensioni nel settore artistico e culturale, sottolineando come le decisioni di nomina possano suscitare diverse reazioni tra gli operatori.

Pisa, 23 gennaio 2026 – Da Venezia a Pisa, continua la protesta contro Beatrice Venezi. Il direttore d’orchestra nominato alla direzione del Teatro La Fenice è ancora nel mirino delle categorie degli orchestrali, che non vedono di buon occhio la nomina. Frutto, secondo loro, più di mosse politiche che di reali capacità. Un confronto serrato che va avanti da mesi. E intanto Venezi torna a dirigere in Toscana. Lo fa nella serata di venerdì 23 gennaio al Teatro Verdi, dirigendo l’ Orchestra da Camera Fiorentina. Sul palco c’è un’opera importante come la “ Carmen ” di Bizet, che compie 150 anni. E se già proteste c’erano state proprio a Venezia, con la realizzazione anche di spillette a forma di chiave di violino indossate da musicisti e orchestrali, anche a Pisa si replica in solidarietà a Venezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Beatrice Venezi: la protesta arriva a Pisa, spillette gialle per il concerto al teatro VerdiBeatrice Venezi, rinomata direttrice d’orchestra lucchese, sarà protagonista al Teatro Verdi di Pisa venerdì 23 gennaio 2026.

Beatrice Venezi, le spillette gialle arrivano anche a Pisa. Non si placa la protesta contro la direttrice d’orchestraA Pisa, le spillette gialle si aggiungono alla protesta contro Beatrice Venezi.

