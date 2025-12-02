Offensiva delle destre contro le università Salis attacca ma sbaglia tutto | ecco perché
Il rifiuto dell'università Alma Mater di Bologna ad aprire un corso di Filosofia per i giovani ufficiali che frequentano l'Accademia militare di Modena ha aperto il dibattito politico. In questa polemica si è inserita anche Ilaria Salis, la quale invoca il "no alla militarizzazione dell'università". Al centro di tutto c'è la richiesta dello Stato maggiore di attivare un corso di filosofia per 15 giovani ufficiali che frequentano l'Accademia militare di Modena, che proprio perché inquadrati in un addestramento rigoroso non possono seguire corsi che non siano specificatamente aperti per la loro formazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
