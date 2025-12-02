Offensiva delle destre contro le università Salis attacca ma sbaglia tutto | ecco perché

Ilgiornale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rifiuto dell'università Alma Mater di Bologna ad aprire un corso di Filosofia per i giovani ufficiali che frequentano l'Accademia militare di Modena ha aperto il dibattito politico. In questa polemica si è inserita anche Ilaria Salis, la quale invoca il "no alla militarizzazione dell'università". Al centro di tutto c'è la richiesta dello Stato maggiore di attivare un corso di filosofia per 15 giovani ufficiali che frequentano l'Accademia militare di Modena, che proprio perché inquadrati in un addestramento rigoroso non possono seguire corsi che non siano specificatamente aperti per la loro formazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

offensiva delle destre contro le universit224 salis attacca ma sbaglia tutto ecco perch233

© Ilgiornale.it - "Offensiva delle destre contro le università". Salis attacca ma sbaglia tutto: ecco perché

Argomenti simili trattati di recente

offensiva destre contro universit224"Offensiva delle destre contro le università". Salis attacca ma sbaglia tutto: ecco perché - Anche l'europarlamentare di Avs si è unita al coro di chi, a sinistra, appoggia la decisione dell'Alma Mater di non aprire il corso per gli ufficiali dell'Accademia ... Come scrive msn.com

I centri sociali contro l’offensiva di destra - Sì ritrovano a decine, al centro sociale Brancaleone, gli attivisti e le attiviste romani per discutere del corteo del prossimo 6 settembre a Milano per rispondere allo sgombero del Leoncavallo. Come scrive ilmanifesto.it

Cerca Video su questo argomento: Offensiva Destre Contro Universit224