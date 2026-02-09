Pucci non va a Sanremo | è censura rossa?

Pucci non partecipa a Sanremo e sui social esplode la polemica. Qualcuno parla di censura rossa, altri invece pensano che sia una scelta del cantante. La decisione ha generato molte reazioni e ancora non è chiaro cosa ci sia dietro questa esclusione.

Rai si schiera con Pucci dopo la rinuncia a Sanremo: “Censura e odio

La Rai ha deciso di appoggiare Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare come co-conduttore a Sanremo 2026.

Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo, Meloni: «Deriva illiberale della sinistra». La Russa lo invita a ripensarci, per la Rai è censura

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo 2026.

Pucci rinuncia a Sanremo: Non odio nessuno. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: Il termine fascista non dovrebbe esistere più; Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia a co-conduzione. Solidarietà di Meloni; Pucci rinuncia a Sanremo: 'Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno'.

pucci non va aAndrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra. La Rai: Grande rammarico e preoccupazioneAndrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo giorni di polemiche e critiche ... dire.it

Pucci e la rinuncia a Sanremo: cosa è successo e perché ha detto no al FestivalL'attore non immaginava di diventare un caso politico e ha deciso «autonomamente» di dare forfait non ritenendo ci fosse il clima per far ridere ... corriere.it

