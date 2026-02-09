Pucci non va a Sanremo | è censura rossa?

Pucci non partecipa a Sanremo e sui social esplode la polemica. Qualcuno parla di censura rossa, altri invece pensano che sia una scelta del cantante. La decisione ha generato molte reazioni e ancora non è chiaro cosa ci sia dietro questa esclusione.

