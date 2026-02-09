Pucci Meloni spiana la sinistra | Se attaccano me è satira ma su di loro

Giorgia Meloni difende Andrea Pucci dopo le polemiche di Sanremo. La premier ha detto che le sue battute sono satira e che chi lo attacca spiana la strada alla sinistra. Pucci aveva rinunciato a partecipare alla terza serata del festival a causa di insulti e minacce legate ad alcune sue battute, tra cui quella su Elly Schlein. La vicenda ha diviso il pubblico e alimentato il dibattito sui limiti della libertà di espressione.

Giorgia Meloni interviene sul caso Andrea Pucci e la polemica legata a Sanremo 2026, dove il comico ha rinunciato alla co-conduzione della terza serata dopo critiche, insulti e minacce per alcune sue battute passate (tra cui body shaming su Elly Schlein).La premier, in un colloquio con il Corriere critica il doppiopesismo della sinistra: "Non sopporto il doppiopesismo. È un principio insopportabile. È davvero la cifra della sinistra, la usano sempre. E non ci sto". A questo punto cita alcune vignette satiriche su di sé (Natangelo sul Fatto Quotidiano): una con lei inginocchiata a leccare il didietro di Trump, un’altra con "Noi saremo vicini all’Ucraina a 360 gradi, ma ne bastano 90", e una terza con la gonna alzata dal vento e slip con "FdI -1,3%" e titolo "È cambiato il vento". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La premier Meloni torna a parlare del caso Pucci e si rivolge alle polemiche sui social.

Giorgia Meloni torna a parlare di accuse e discriminazioni, questa volta puntando il dito contro la sinistra.

Caso Pucci, Meloni: A stento sapevo chi fosse. Su di me è satira, su loro è sessismo?Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia, ha commentato nella giornata di ieri la presidente ... adnkronos.com

Caso Pucci, Meloni attacca la sinistra: Doppiopesismo insopportabile, su di noi tutto è lecitoParla di doppiopesismo insopportabile che, accusa, è davvero la cifra della sinistra. La usano sempre. E non ci sto: sono le parole che Giorgia Meloni affida a un colloquio con il Corriere della ... iltempo.it

"Su di me satira, su loro sessismo", Meloni 'accende' il caso Pucci a Sanremo 2026 x.com

Renzi sul Caso Pucci: "Giorgia Meloni non viene mai in Parlamento per parlare di pressione fiscale e di sicurezza. E però oggi interviene sul Festival di Sanremo dando la colpa all’opposizione per il forfait del comico Pucci. Non so quanto faccia ridere Pucci, s facebook