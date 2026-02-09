Meloni | Se attaccano me è satira su Schlein è sessismo…

Giorgia Meloni torna a parlare di accuse e discriminazioni, questa volta puntando il dito contro la sinistra. La premier sostiene che le critiche rivolte a lei sono semplicemente satira, mentre quelle su Schlein sono sessismo. Meloni denuncia il doppiopesismo di chi giudica diversamente i due fronti, rinnovando così le tensioni politiche in vista delle prossime settimane.

C'è una parola che ritorna nel lessico di Giorgia Meloni ed è "doppiopesismo". L'accusa che ieri muoveva contro "certa magistratura" adesso è rivolta alla sinistra. Il caso è poco politico, almeno in apparenza, ed è quello legato a Sanremo e alla presenza del comico di destra Andrea Pucci.🔗 Leggi su Today.it

La premier Meloni torna a parlare del caso Pucci e si rivolge alle polemiche sui social.

La premier Giorgia Meloni attacca frontalmente la sinistra, accusandola di doppio standard.

Giorgia Meloni difende Andrea Pucci: Quando è contro di me è satira, se attaccano Schlein è sessismoCi hanno sempre spiegato che la satira è sacra, ma ovviamente finché era contro di noi dice la premier, che aggiunge: Io ... huffingtonpost.it

Pucci rinuncia a Sanremo dopo gli insulti social, Meloni: Ora basta con il doppiopesismo. Se attaccano me è satira, ma su di loro è sessismoUn doppiopesismo che, secondo Meloni, assolve gli attacchi contro di lei e condanna quelli rivolti alla sinistra ... affaritaliani.it

Sfilano con Askatasuna, fingendo di non vedere la violenza dei centri sociali, e poi attaccano il governo #Meloni. Quanta ipocrisia. facebook

Mentre in Sicilia si contano 2 miliardi di danni e oltre 1500 persone sono senza casa, Giorgia Meloni pensa a Sanremo e difende una persona che basa la sua "comicità" su frasi omofobe, misogine e razziste. Sono queste le priorità della premier che pensa so x.com