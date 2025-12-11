I dati Istat sul tasso di disoccupazione nel terzo trimestre del 2025
Nel terzo trimestre del 2025, i dati Istat evidenziano una riduzione degli occupati e un calo del tasso di disoccupazione al 6,1 per cento. Contestualmente, si registra un aumento dell’inattività al 33,3 per cento, segnando cambiamenti significativi nel mercato del lavoro italiano.
Nel terzo trimestre del 2025, l’ Istat registra una diminuzione degli occupati accompagnata da un calo del tasso di disoccupazione al 6,1 per cento (-0,2 punti), mentre l’inattività sale al 33,3 per cento (+0,3). Nei dati non destagionalizzati, la disoccupazione resta al 5,6 per cento, in linea con il 2024. Gli occupati, corretti per gli effetti stagionali, scendono a 24 milioni 102mila (-45mila), mentre su base annua il livello occupazionale si mantiene stabile dopo diciassette trimestri di crescita. Il tasso di occupazione dei 15-64enni resta al 62,5 per cento, con incrementi nel Mezzogiorno e cali nel Centro-Nord. 🔗 Leggi su Lettera43.it
I dati Istat sul tasso di disoccupazione nel terzo trimestre del 2025 - Secondo l’istituto aumenta lievemente il numero di persone in cerca di occupazione: 1 milione e 440 mila. Scrive lettera43.it
Istat, tasso disoccupazione terzo trimestre scende al 6,1% - Nel terzo trimestre nonostante il calo degli occupati il tasso di disoccupazione scende al 6,1%, in calo di 0,2 punti sul trimestre precedente. Riporta ansa.it