Missione Oriente | Meloni in Oman Giappone e Corea del Sud I numeri degli scambi commerciali con l’Italia

La premier Giorgia Meloni intraprende una visita ufficiale in Oman, Giappone e Corea del Sud, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e questi paesi. L’iniziativa si inserisce in un percorso di consolidamento delle relazioni economiche e diplomatiche, dopo le positive collaborazioni avviate in precedenti incontri bilaterali e internazionali. Questa missione rappresenta un passo importante per valorizzare gli scambi e le opportunità di cooperazione tra le nazioni coinvolte.

Oman, Giappone e Corea del Sud. La premier Giorgia Meloni sarà da domani in Oriente per una articolata missione finalizzata a consolidare ulteriormente i rapporti con i tre Paesi, dopo le proficue collaborazioni già avviate in occasioni di precedenti bilaterali e incontri internazionali. Occhi puntati in particolare sulla visita in Giappone, dove Meloni incontrerà la sua omologa, Sanae Takaichi, con la quale condivide il primato di essere la prima premier donna del proprio Paese, oltre che la comune appartenenza conservatrice. La visita in Oman dopo l'invito come ospite d'onore al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

