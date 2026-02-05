Nobiletti conferisce le deleghe ai consiglieri il nuovo assetto dopo la pace ritrovata a Palazzo Dogana

Dopo le tensioni recenti, il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti ha ufficialmente assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali. Con questa mossa, l’ente si prepara a ripartire con un nuovo equilibrio, dopo aver superato le difficoltà e ritrovato una certa stabilità politica e istituzionale.

Dopo mesi di tensioni, riparte l'azione amministrativa dell'Ente. Nobiletti: "La Provincia di Foggia rafforza la propria governance e rende più efficace il lavoro di coordinamento con i Comuni" La delega alla Protezione Civile è stata assegnata a Tonio De Maio. L'ex sindaco di Troia, Leonardo Cavaliere, ha ricevuto la delega alla Viabilità, Pianificazione delle Strade provinciali e Trasporti; Ciro Cataneo quella alla Tutela e alla valorizzazione dell'Ambiente, Fonti Energetiche. Infine, delega a Patrimonio e Demanio, Teatro del Fuoco, Servizio Civile e Politiche sociali ad Anna Rita Palmieri, a Emilio Di Pumpo quella ai Lavori Pubblici e Assetto del Territorio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

