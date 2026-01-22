In Lombardia, nel 2026, il numero di comuni che producono meno di 75 kg di rifiuto secco indifferenziato per abitante si è ridotto, attestandosi a 387, rispetto ai 404 dell’anno precedente. La regione si posiziona al quinto posto nella classifica nazionale per la raccolta differenziata, con alcune città come Pavia e Sondrio che ancora affrontano sfide significative in questo ambito.

Milano, 22 gennaio 2026 - Calano a 387 dai 404 dell'anno scorso i comuni lombardi che riescono a produrre meno di 75 chilogrammi per abitante all'anno di rifiuto secco indifferenziato. Bene ma non benissimo, insomma. É questo il dato che emerge dal rapporto Legambiente 2025 sui Comuni Ricicloni (dati 2024) in Lombardia, che attualmente è la quinta regione in Italia per volumi di raccolta differenziata. Ma il podio lo detengono Emilia Romagna, Veneto e Sardegna. Le “maglie nere”. La nostra regione non riesce a tornare sul podio nazionale delle percentuali di raccolta differenziata anche per i ritardi delle province di Pavia (59,9%) e Sondrio (56,7%), molto lontane dal traguardo dell’80% di differenziata previsto da Regione Lombardia entro il 2027. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comuni ricicloni, Lombardia solo quinta per raccolta differenziata. Bocciate Pavia e Sondrio

