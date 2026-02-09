Protezione Civile Zabatta scrive ai sindaci della Campania | I Piani non restino nei cassetti

La Protezione Civile scrive ai sindaci della Campania: “I Piani non restino nei cassetti”. Zabatta invita i primi cittadini a mettere in pratica i piani di emergenza, senza lasciarli sugli scaffali. La prevenzione, dice, si fa con piani davvero applicabili e vicini alla realtà dei territori.

La prevenzione passa da Piani comunali di protezione civile “effettivamente calati sulla realtà territoriale e applicabili concretamente in caso di necessità”. È questo il principio alla base dell’atto di indirizzo emanato dalla Regione Campania e inviato ai sindaci del territorio, in una nota a.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

