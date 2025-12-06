C' è l' ok della giunta regionale al Derf 2026-2028 e ai piani di Protezione civile e faunistico venatorio

Reggiotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera della giunta regionale a tre provvedimenti chiave: il Piano regionale di Protezione Civile, il Documento di economia e finanza regionale 2026-2028 e l’avvio dell’iter per il nuovo Piano faunistico-venatorio.Il Piano di protezione civile, proposto dal presidente Occhiuto, che è stato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Piazzola ecologica a Vigonzone c’&#232; l’ok dalla giunta - Si fa più vicina la realizzazione del centro raccolta rifiuti previsto in via Fratelli Cervi alla frazione Vigonzone. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: C 232 Ok Giunta