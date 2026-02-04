Volontriato Protezione Civile Zabatta | Auspico maggiore presenza donne e giovani

Zabatta chiede più donne e giovani nel volontariato Il responsabile della Protezione Civile, Zabatta, ha annunciato l’arrivo di un bando per distribuire 43 mezzi speciali alle associazioni di volontariato. Di questi, 25 sono moduli antincendio boschivo e 18 sono dedicati al rischio idrogeologico. L’obiettivo è rafforzare la presenza e la capacità operativa sul territorio, coinvolgendo più donne e giovani nel sistema di emergenza. Zabatta spera che questa iniziativa porti a un volontariato più rappresentativo e attivo.

Tempo di lettura: 2 minuti "Un bando per l'assegnazione di 43 mezzi speciali di protezione civile alle organizzazioni di volontariato: 25 dotati di moduli antincendio boschivo (AIB) e 18 dedicati al rischio idrogeologico, per rafforzare in modo concreto la capacità operativa sul territorio". Lo ha illustrato l'assessora regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta, nel corso della Consulta regionale del Volontariato Organizzato di Protezione Civile, che ha presieduto nella riunione che si è tenuta alla Sala Emercom della Protezione civile regionale. "Le associazioni di volontariato – ha detto l'assessora – non si sostituiscono alle istituzioni, ma le integrano e le rafforzano in maniera sostanziale.

