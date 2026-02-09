Prosegue la demolizione della scuola media la nuova pronta per settembre | Sarà una delle più innovative d' Italia

A Sant’Egidio, a Cesena, i lavori per la nuova scuola media sono in pieno svolgimento. La vecchia struttura sta venendo demolita, mentre si prepara la futura scuola, pronta per settembre. L’edificio sarà tra le più innovative d’Italia, promettono dal Comune. L’obiettivo è offrire uno spazio moderno, che possa migliorare l’apprendimento e rispondere alle esigenze degli studenti. La conclusione dei lavori si avvicina, e il quartiere si prepara a un cambiamento importante.

Il nuovo edificio prende progressivamente forma nella stessa area in cui è in corso la demolizione della struttura precedente, realizzata negli anni '60 Sarà una delle scuole più innovative di tutto il Paese. In queste settimane il quartiere di Sant'Egidio, a Cesena, è interessato dalla realizzazione di una tra le opere più rilevanti dell'agenda Pnrr avviata dall'amministrazione comunale: la costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado 'Anna Frank'. Il nuovo edificio prende progressivamente forma nella stessa area in cui è in corso la demolizione della struttura precedente, realizzata negli anni '60.

