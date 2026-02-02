A settembre gli studenti saranno in un edificio nuovo la gru butta giù la vecchia scuola media

A Cesena, sono iniziati i lavori di demolizione della vecchia scuola media Anna Frank. Le ruspe hanno preso il posto dell’edificio che sarà presto sostituito da una nuova struttura a Sant’Egidio, dove gli studenti cominceranno il prossimo anno scolastico in un edificio moderno. I lavori di costruzione della nuova scuola sono in corso e dovrebbero concludersi tra fine aprile e inizio maggio 2026.

Partite le operazioni di demolizione della scuola media 'Anna Frank' a Cesena. Come è noto, la costruzione della nuova scuola a Sant'Egidio, è molto attesa e il fine lavori è previsto tra fine aprile e i primi di maggio 2026. Parallelamente, è stato avviato il percorso che porta alla demolizione del vecchio edificio scolastico. A causa dei lavori, è stato necessario il trasferimento temporaneo dei ragazzi a palazzo Mazzini Marinelli, in centro storico. L'intervento rientra nel più ampio programma di edilizia scolastica finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). In particolare, il progetto della nuova scuola secondaria di primo grado 'Via Anna Frank' beneficia di un finanziamento di oltre 12,5 milioni di euro, assegnato al Comune di Cesena.

