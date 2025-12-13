Mugnano 60enne schiacciata e uccisa da un cancello | condanna in Appello per il proprietario

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna nei confronti del proprietario di un’abitazione coinvolto in un tragico incidente avvenuto nel 2018, quando una donna di 60 anni, Maria Adamo, perse la vita schiacciata da un cancello. L’episodio ha suscitato attenzione e portato a una sentenza definitiva nel procedimento giudiziario.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti del proprietario dell'abitazione in cui, nel dicembre del 2018, una donna di 60 anni, Maria Adamo, perse la vita dopo essere rimasta schiacciata dal cancello d'ingresso del cortile. Lo rende noto l'ANSA.