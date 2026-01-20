Morta in Rianimazione 11 anni fa nuova battaglia legale degli eredi | chiesti quasi due milioni
Undici anni dopo la morte avvenuta nel maggio 2014, gli eredi di una donna hanno presentato una nuova richiesta di risarcimento, avvicinandosi a quota due milioni di euro. La vicenda si inserisce in un contesto legale ancora aperto, con le parti coinvolte che cercano di fare luce sui fatti e sui risarcimenti richiesti.
È morta Bibi, figlia “segreta” di Freddie Mercury: aveva 48 anni. Conduceva una battaglia legale per venire riconosciutaBibi, che affermava di essere la figlia nascosta di Freddie Mercury, è deceduta all'età di 48 anni.
Napoli, Anna Siena morta dopo visita al Pronto Soccorso: “Poteva essere salvata”. Chiesti due anni per il medicoLa morte di Anna Siena, avvenuta nel 2019 a Napoli, ha sollevato forti interrogativi sulla gestione delle sue cure al Pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini.
Indagini in corso per la morte di una ragazza di soli 20, trovata morta nel suo appartamento a Sampierdarena. Per la giovane, che in quel momento era in casa con il fidanzato, non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici del 1 - facebook.com facebook
