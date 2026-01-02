Aggressioni al Pronto soccorso | Infermieri solidali con i colleghi

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino condanna con fermezza l’episodio di violenza verificatosi presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”. Questo grave gesto sottolinea la necessità di tutela e rispetto per i professionisti sanitari che ogni giorno affrontano situazioni complesse per garantire assistenza ai pazienti. La solidarietà tra colleghi rappresenta un passo importante per promuovere un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso.

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino esprime la più ferma condanna per il grave episodio di violenza che ha coinvolto un infermiere in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino. Si tratta di un gesto inaccettabile e intollerabile, che non colpisce soltanto il singolo professionista, ma costituisce un attacco all'intera comunità infermieristica e, più in generale, al Sistema Sanitario Pubblico. Gli infermieri operano quotidianamente in contesti complessi e ad alta pressione, affrontando carichi di lavoro significativi e situazioni spesso caratterizzate da forte tensione emotiva, garantendo con professionalità, competenza e dedizione l'assistenza alla cittadinanza.

