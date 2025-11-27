Calci e sputi agli infermieri caos al pronto soccorso | Due aggressioni in cinque giorni

27 nov 2025

Due aggressioni in cinque giorni. Nello stesso luogo: il pronto soccorso dell'ospedale "Santissimo Gonfalone" di Monterotondo. A farne le spese il personale sanitario, con infermieri che - nei rispettivi casi - sono stati colpiti. In una circostanza, uno ha ricevuto anche degli sputi in faccia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

