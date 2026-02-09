Pronostico Tottenham-Newcastle | zero obiettivi finisce così

Martedì sera alle 20:30 si gioca Tottenham-Newcastle, un match che poco può offrire in termini di obiettivi stagionali. Le due squadre sono in crisi e non sembrano avere motivazioni particolari. La partita si preannuncia senza grandi emozioni, con molte assenze e poche speranze di cambiamenti significativi in classifica.

Tottenham-Newcastle è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Una situazione preoccupante per entrambe le formazioni. Il Tottenham con 29 punti non è salvo – ma non avrà problemi a farlo – il Newcastle, che non vince da cinque partite e che viene da tre sconfitte di fila, ormai ha abbandonato le idee di poter rientrare nella zona Champions League per il prossimo anno: troppi punti e troppe squadre in mezzo. Una stagione che si preannuncia fallimentare e non è certo che i due allenatori rimangano in sella fino alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

