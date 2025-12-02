Newcastle–Tottenham | preview ultime dai campi probabili formazioni e pronostico
Sfida di Premier League a St James’ Park: Newcastle United e Tottenham Hotspur si affrontano nel turno infrasettimanale di martedì 2 dicembre 2025 (calcio d’inizio ore 20:15 locali). Le due squadre sono vicine in classifica e a caccia di continuità, ma arrivano al match con umori opposti: i Magpies sono in ripresa, gli Spurs attraversano un momento complicato. Come arrivano le due squadre. Newcastle La squadra di Eddie Howe arriva con fiducia dopo un netto 4-1 rifilato all’Everton, risultato che ha fatto da “reset” anche sul piano mentale dopo una recente delusione europea. A St James’ Park, inoltre, il Newcastle sta costruendo gran parte della sua stagione: sei vittorie consecutive in casa, con almeno due gol segnati in ognuna di queste partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
