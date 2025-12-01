Pronostico Newcastle-Tottenham | per la settima volta di fila si chiude così
Newcastle-Tottenham è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sono appaiate a quota 18 punti in classifica il Newcastle e il Tottenham, due squadre che oggettivamente hanno reso molto al di sotto delle aspettative in questo avvio di stagione in Premier League. Due squadre che cercano la svolta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite per i bianconeri di Howe che, però, le ha avute lontano dalle mura amiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Premier league : Il Liverpool torna alla vittoria dopo pesanti sconfitte, 0-2 tra West Ham e la squadra di Slot. Primo goal con i Reds del bomber ex Newcastle Isak pagato ben 170 milioni circa di euro . West Ham che resta in piena zona retrocessione e lotter - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Newcastle vs Tottenham – 2 Dicembre 2025 - Tottenham si inserisce nel vivo della Premier League, in programma il 2 Dicembre 2025 alle 21:15 al prestigioso St. Si legge su news-sports.it
Premier League, pronostico e quote di Newcastle-Tottenham - Il Newcastle in casa (10 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte) viaggia a una media di 2,06 punti conquistati a partita. Secondo corrieredellosport.it
Pronostici Premier League, quote e statistiche di Newcastle-Tottenham - Il Newcastle in casa (10 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte) viaggia a una media di 2,06 punti conquistati a partita. Riporta tuttosport.com