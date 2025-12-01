Newcastle-Tottenham è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sono appaiate a quota 18 punti in classifica il Newcastle e il Tottenham, due squadre che oggettivamente hanno reso molto al di sotto delle aspettative in questo avvio di stagione in Premier League. Due squadre che cercano la svolta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite per i bianconeri di Howe che, però, le ha avute lontano dalle mura amiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Newcastle-Tottenham: per la settima volta di fila si chiude così