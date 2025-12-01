Pronostico Newcastle-Tottenham | per la settima volta di fila si chiude così

Ilveggente.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Newcastle-Tottenham è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sono appaiate a quota 18 punti in classifica il Newcastle e il Tottenham, due squadre che oggettivamente hanno reso molto al di sotto delle aspettative in questo avvio di stagione in Premier League. Due squadre che cercano la svolta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite per i bianconeri di Howe che, però, le ha avute lontano dalle mura amiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico newcastle tottenham per la settima volta di fila si chiude cos236

© Ilveggente.it - Pronostico Newcastle-Tottenham: per la settima volta di fila si chiude così

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pronostico newcastle tottenham settimaPronostico Newcastle vs Tottenham – 2 Dicembre 2025 - Tottenham si inserisce nel vivo della Premier League, in programma il 2 Dicembre 2025 alle 21:15 al prestigioso St. Si legge su news-sports.it

Premier League, pronostico e quote di Newcastle-Tottenham - Il Newcastle in casa (10 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte) viaggia a una media di 2,06 punti conquistati a partita. Secondo corrieredellosport.it

Pronostici Premier League, quote e statistiche di Newcastle-Tottenham - Il Newcastle in casa (10 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte) viaggia a una media di 2,06 punti conquistati a partita. Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Newcastle Tottenham Settima