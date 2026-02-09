Pronostico Everton-Bournemouth | ribaltati i precedenti

Questa sera alle 20:30 si gioca Everton-Bournemouth, una delle partite della ventiseiesima giornata di Premier League. Negli ultimi quattro incontri tra le due squadre, nessuno ha segnato nel primo tempo, e questo potrebbe ripetersi anche questa volta. I pronostici sono aperti, ma gli appassionati di calcio aspettano di vedere se le squadre riusciranno a sbloccare il risultato prima dell’intervallo. La partita sarà trasmessa in diretta tv.

Everton-Bournemouth è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Gli ultimi quattro scontri diretti tra queste due formazioni hanno visto finire zero a zero il primo tempo. Prove, quindi, della "qualità" di queste due squadre che, però, dopo, si scatenano. Infatti sono undici, ovviamente nello stesso lasso di tempo, le reti arrivate nella ripresa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L'Everton in classifica è davanti di tre punti. Assia complicato pensare alla zona Europa per la squadra di Liverpool, ma poi le cose non è che siano così distanti.

