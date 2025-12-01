Pronostico Bournemouth-Everton | la medicina dopo la sconfitta

Bournemouth-Everton è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Bournemouth ed Everton, al momento, sono due squadre tranquille a metà classifica. Hanno un solo obiettivo, in questo turno numero 14 di Premier League, cercare di mettersi alle spalle due sconfitte pesanti arrivate nel corso del fine settimana. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La migliore medicina, dopo una legnata, è sempre quella di tornare velocemente a fare punti e il fatto che ci sia questo match in mezzo alla settimana non può fare altro che aiutare queste due formazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

