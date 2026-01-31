Beto guadagna punti per l’Everton Bournemouth batte i Wolves 2-0
L’Everton conquista un punto all’ultimo secondo grazie a un gol all’ultimo minuto di Beto. La partita si conclude con un pareggio che lascia tutto aperto in classifica. Intanto, il Bournemouth batte i Wolves 2-0, portandosi a casa tre punti importanti. La giornata si chiude con emozioni intense e risultati che cambiano le posizioni in classifica.
2026-01-31 19:18:00 Giorni caldissimi in redazione! L’Everton ha guadagnato un punto al 97esimo minuto. Beto ha segnato un pareggio in extremis mentre l’Everton ha reagito per guadagnare un pareggio per 1-1 con Brighton e Hove Albion. Le possibilità erano poche e rare nella prima metà di una gara che mirava entrambe a raggiungere i vertici di una classifica fitta. L’Everton è stata la squadra migliore per gran parte del secondo, con il portiere del Brighton Bart Verbruggen costretto a fare una bella parata per negare Kiernan Dewsbury-Hall. Ma è stato il Brighton a passare in vantaggio grazie al gol di Pascal Gross al 73?.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Mercato: per sostituire Lucca spunta Beto dell’Everton
Il Napoli valuta Beto dell’Everton come possibile sostituto di Lorenzo Lucca nel reparto offensivo.
Juventus-Beto, pista già chiusa: l’Everton fa muro
La Juventus aveva valutato Beto come potenziale rinforzo offensivo, ma al momento l’operazione non sembra più fattibile.
