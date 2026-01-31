Beto guadagna punti per l’Everton Bournemouth batte i Wolves 2-0

L’Everton conquista un punto all’ultimo secondo grazie a un gol all’ultimo minuto di Beto. La partita si conclude con un pareggio che lascia tutto aperto in classifica. Intanto, il Bournemouth batte i Wolves 2-0, portandosi a casa tre punti importanti. La giornata si chiude con emozioni intense e risultati che cambiano le posizioni in classifica.

2026-01-31 19:18:00 Giorni caldissimi in redazione! L'Everton ha guadagnato un punto al 97esimo minuto. Beto ha segnato un pareggio in extremis mentre l'Everton ha reagito per guadagnare un pareggio per 1-1 con Brighton e Hove Albion. Le possibilità erano poche e rare nella prima metà di una gara che mirava entrambe a raggiungere i vertici di una classifica fitta. L'Everton è stata la squadra migliore per gran parte del secondo, con il portiere del Brighton Bart Verbruggen costretto a fare una bella parata per negare Kiernan Dewsbury-Hall. Ma è stato il Brighton a passare in vantaggio grazie al gol di Pascal Gross al 73?.

Approfondimenti su Beto Everton

Il Napoli valuta Beto dell’Everton come possibile sostituto di Lorenzo Lucca nel reparto offensivo.

La Juventus aveva valutato Beto come potenziale rinforzo offensivo, ma al momento l’operazione non sembra più fattibile.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

#McKennie chiede un contratto quadriennale a 4.5M€/anno. Lo statunitense sarebbe disponibile a trattare sull'ingaggio, ma avrebbe fatto capire di voler guadagnare di più rispetto ai 2.5M€ a stagione attualmente percepiti. #TuttoMercatoWeb