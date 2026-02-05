Questa sera il Metz sfida il Lille nella quarta partita di fila che può portare in Champions League. La partita, valida per la ventunesima giornata di Ligue 1, si gioca venerdì e sarà trasmessa in diretta TV. I tifosi sono pronti a seguire le azioni, mentre le squadre cercano punti importanti in questa fase della stagione. Le probabili formazioni e le statistiche sono già circolate, creando grande attesa per questa sfida decisiva.

Metz-Lille è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. A otto punti dalla zona salvezza. E con una striscia di quattro sconfitte di fila. Le ultime possibilità, e poche, che il Nizza aveva per salvarsi, sono finite nel dimenticatoio in questo inizio terribile di 2026. E il Lille, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato francese è pronto ad approfittarne. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Metz-Lille: quarta di fila per la Champions League

