Pronostico Chelsea-Barcellona | in Champions League la media gol è impressionante

Chelsea-Barcellona è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La partita di cartello del martedì di Champions League va in scena a Stamford Bridge, teatro di epiche battaglie tra i padroni di casa del Chelsea e il Barcellona, protagoniste nello scorso decennio di duelli memorabili nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Solo una volta Blues e blaugrana si sono affrontati nella fase a gironi: era il 2006, diciannove anni fa, e sulle due panchine sedevano Frank Rijkaard e José Mourinho. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

