Promozione Sconfitta beffarda per il Forte dei Marmi

Da sport.quotidiano.net 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Forte dei Marmi perde di misura contro Firenze Ovest in una partita che si complica nel finale. La squadra di casa prova a reagire, ma non riesce a trovare il gol che avrebbe potuto cambiare l’esito. Alla fine, il risultato di 0-1 lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, che avevano iniziato bene ma sono stati superati nel secondo tempo. La partita si è accesa nel primo minuto di gioco, con Firenze Ovest che ha subito trovato il vantaggio, e il Forte dei Marmi ha tentato di risalire senza successo

forte dei marmi 0 firenze ovest 1 FORTE DEI MARMI: G. Baldini, Credendino (25’ st Imbrenda), Deda (1’ st Makhlouf), Del Soldato, Zambarda, Vaira, Tedeschi, Lossi (16’ st Seriani), T. Fazzini (17’ pt Galloni, 43’ pt Bertozzi), Rodriguez, N. Papi. (A disposizione: Calò, Sapienza, Marabese, Fommei). All. Stefano Santini. FIRENZE OVEST: Lo Piano, Cecchi, Fiore, Fedi, Pisapia, Nencioli, Martini (16’ st Torrente), Ammannati, Petracci (34’ st Ridolfi), Taoufik (49’ st Fontani), Leoncini (34’ pt El Youssefi). (A disposizione: Valoriani, Banchi, Marafioti, Berti). All. Riccardo Secci. Arbitro: Tafa Sow di Pistoia (assistenti di linea Antonio Moro e Flavio Freschi di Pisa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione sconfitta beffarda per il forte dei marmi

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Sconfitta beffarda per il Forte dei Marmi

Approfondimenti su Forte dei Marmi Firenze Ovest

Promozione. Il Pietrasanta riprende a vincere mentre il Forte dei Marmi va avanti a pareggi

Promozione Altro pareggio per il Forte dei Marmi. Il Pietrasanta allunga la super-striscia positiva

In Promozione, il Pietrasanta continua a vincere e si prende il secondo pareggio di fila contro il Forte dei Marmi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Forte dei Marmi Firenze Ovest

Argomenti discussi: Basket Serie B Femminile: Sconfitta beffarda per le Costoniane a Piombino termina 73-69; Un rigore discutibile nel recupero condanna il Genoa ad una sconfitta immeritata a Roma; Basket Dr1. Panzavolta non basta: Scirea colpito dalle triple. In casa un ko a sorpresa; Calciomercato Genoa – Norton-Cuffy saluta? De Rossi ha scelto il sostituto.

Promozione, prima sconfitta per il Guspini: Alghero inarrestabilePrima battuta d’arresto per il Guspini nel Girone A di Promozione. Dopo sei vittorie consecutive, la squadra allenata da Cristian Dessì cade 3-1 sul campo dell’Arborea. Ne approfittano Castiadas e ... unionesarda.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.