Promozione Sconfitta beffarda per il Forte dei Marmi

Il Forte dei Marmi perde di misura contro Firenze Ovest in una partita che si complica nel finale. La squadra di casa prova a reagire, ma non riesce a trovare il gol che avrebbe potuto cambiare l’esito. Alla fine, il risultato di 0-1 lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, che avevano iniziato bene ma sono stati superati nel secondo tempo. La partita si è accesa nel primo minuto di gioco, con Firenze Ovest che ha subito trovato il vantaggio, e il Forte dei Marmi ha tentato di risalire senza successo

forte dei marmi 0 firenze ovest 1 FORTE DEI MARMI: G. Baldini, Credendino (25' st Imbrenda), Deda (1' st Makhlouf), Del Soldato, Zambarda, Vaira, Tedeschi, Lossi (16' st Seriani), T. Fazzini (17' pt Galloni, 43' pt Bertozzi), Rodriguez, N. Papi. (A disposizione: Calò, Sapienza, Marabese, Fommei). All. Stefano Santini. FIRENZE OVEST: Lo Piano, Cecchi, Fiore, Fedi, Pisapia, Nencioli, Martini (16' st Torrente), Ammannati, Petracci (34' st Ridolfi), Taoufik (49' st Fontani), Leoncini (34' pt El Youssefi). (A disposizione: Valoriani, Banchi, Marafioti, Berti). All. Riccardo Secci. Arbitro: Tafa Sow di Pistoia (assistenti di linea Antonio Moro e Flavio Freschi di Pisa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Sconfitta beffarda per il Forte dei Marmi

