Promozione Il Magra azzurri accoglie la Tarros il Don Bosco a Levanto
Giornata ricca di derby, la dodicesima del campionato di Promozione girone B. Il Magra Azzurri (nella foto l’attaccante Zakaria Elhdiy ospiterà al "Camaiora" i cugini della Tarros Sarzanese. Ad analizzare l’importanza del match è mister Alessio Barletti: "Sarà una partita da non sbagliare per dare continuità alla vittoria contro l’Anpi. Sappiamo di affrontare una squadra in salute e molto ben allenata per cui la prestazione dovrà essere di livello. Noi siamo pronti a dare tutto". Anche in casa sarzanese gli stimoli saranno tantissimi: "Oggi sarà una gara dura contro un avversario forte che sa sfruttare le occasioni – afferma il match analyst Andrea Di Martino –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
