Follo qualificazione show Cinquina al Magra Azzurri

Nel confronto tra Follo e Magra Azzurri, si è vista una sfida intensa e combattuta. La partita ha regalato emozioni e spettacolo, con protagonisti in grado di cambiare le sorti del match. I giocatori hanno dato tutto sul campo, dimostrando determinazione e talento. Un incontro che resterà impresso nei ricordi degli appassionati, testimoniando la passione e il valore del calcio locale.

© Sport.quotidiano.net - Follo qualificazione show. Cinquina al Magra Azzurri Follo 5 Magra Azzurri 3 FOLLO: Biancardi (59' Agolli), Cozzani, Venturini, Chiappini, Raimondi (71' Gabrielli), Belloni (91' Menapace), Degano (82' Khayar), Parentini (62' Scaldarella), Parmigiani, Carlini (36' Lugeri), Guidi. All. Bracaloni MAGRA AZZURRI: Scalisi, Vecchione, Lorieri (66' Caleo), Cecchi, Lazri, Accardo (46' Benettini), Paita (46' Elhdiy), Sbarra, Ninotti, Benabbi (71' Bojang), Capetta (46' Deda). All. Capri Arbitro: Gardella di Chiavari Reti: 16' Carlini (F), 38' Belloni (F), 83' Ninotti (M), 87' Lugeri (F), 90' Ninotti (M), 97', 99' Lugeri, (F), 114' Elhdiy (M) LA SPEZIA – Il Follo ribalta il risultato dell'andata in un match esaltante e, dopo i tempi supplementari, strappa il biglietto per la semifinale di Coppa Liguria di Promozione.

