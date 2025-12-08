Promozione Primo stop per il Lampo Meridien Il Pietrasanta passa con Remedi
LAMPO MERIDIEN 0 PIETRASANTA 1 LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Boghean (8’ st Cortonesi, da 34’ st Chiavacci), Nencini, De Vito, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi, Bibaj (8’ st Mercugliano), Notarelli (9’ st Nikaj, dal 39’ st Dianda). A disp. D’Angelo, Vannini, Ferrucci N., Bonfanti. All. Benesperi. PIETRASANTA: Gega, Fioretti, Laucci (40’ st Della Pina), Isola, Bartoli, Laurini, Sacchelli (20’ st Conti), Granaiola, Remedi, Ricci (42’ st Mancini), Aquilante. A disp. Pucciarelli, Coselli, Fattorini, Maggi, Attinasi, Ceciarini. All. Tocchini. Arbitro: Mannucci di Prato. Rete: 7’ st Remedi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
