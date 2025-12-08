Promozione Primo stop per il Lampo Meridien Il Pietrasanta passa con Remedi

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LAMPO MERIDIEN 0 PIETRASANTA 1 LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Boghean (8’ st Cortonesi, da 34’ st Chiavacci), Nencini, De Vito, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi, Bibaj (8’ st Mercugliano), Notarelli (9’ st Nikaj, dal 39’ st Dianda). A disp. D’Angelo, Vannini, Ferrucci N., Bonfanti. All. Benesperi. PIETRASANTA: Gega, Fioretti, Laucci (40’ st Della Pina), Isola, Bartoli, Laurini, Sacchelli (20’ st Conti), Granaiola, Remedi, Ricci (42’ st Mancini), Aquilante. A disp. Pucciarelli, Coselli, Fattorini, Maggi, Attinasi, Ceciarini. All. Tocchini. Arbitro: Mannucci di Prato. Rete: 7’ st Remedi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione primo stop per il lampo meridien il pietrasanta passa con remedi

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Primo stop per il Lampo Meridien. Il Pietrasanta passa con Remedi

Leggi anche questi approfondimenti

promozione primo stop lampoPromozione: big match a Lamporecchio, Ponte di scena a Cubino - Nel dodicesimo turno di Promozione la Lampo Meridien viene fermata dal Firenze Ovest. Scrive pistoiasport.com

Promozione. Il Lampo Meridien sale in vetta. Steso anche il Forte dei Marmi - Continua la serie positiva di successi il Lampo Meridien, successi che gli permettono di raggiungere la vetta della classifica, seppure in compagnia di Pietrasanta e Cubino. lanazione.it scrive

Semaforo verde per la Promozione. Lampo, Ponte e Casalguidi al via - Insieme all’Eccellenza domenica prenderà il via anche il campionato di Promozione. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Promozione Primo Stop Lampo