Calcio Promozione L’Acquaviva gode con Doka e Borgheresi

Nel match di calcio promozionale, l’Acquaviva ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro Resco Reggello. La squadra ha mostrato solidità e disciplina, grazie anche agli interventi decisivi di Doka e Borgheresi. La partita si è sviluppata con un buon ritmo e attenzione tattica, confermando l’impegno dell’Acquaviva nel campionato di promozione. Di seguito, i dettagli della formazione e delle sostituzioni.

ACQUAVIVA 2 RESCO REGGELLO 0 ACQUAVIVA: Santicioli Guerri, Incenzo, Laudani, Bidini (46' Leonardi), Pandolfi (56' Parricchi), Bianchi, Rampelli (82' Rihani), Mastrogiacomo (51' Borgheresi), Ferretti, Doka (64' Cappelli) Biscaro Parrini Panchina: Landi D'Antonio Rubbioli Crisci Allenatore Giusti. RESCO REGGELLO: Poggi, Rialti Ballettiou,Chiti Gjata Giachi Lebrun Mannini Bevicini Frustillo. Panchina: Arnetoli, Sottili, Fabbrini, Montanari, Peri, Piantini, Oulattou, Vestri, Giusti. Allenatore: Federico Mori. Arbitro Magrini di Arezzo. Reti: 1' Doka, 68' Borgheresi. ACQUAVIVA DI M. – Preziosa affermazione dell'Acquaviva sul Resco Reggello.

