Prolungamento del metrò lilla il piano B degli ambientalisti | Tagliare stazioni per risparmiare

Un nuovo piano per la tratta del metrò lilla di Monza rischia di spostare i treni su linee più corte. Gli ambientalisti propongono di eliminare alcune stazioni per risparmiare, ma questa soluzione solleva molte polemiche. Stefano Mauri, tra i più critici, si chiede provocatoriamente: “M5 a Monza, ma perché?” La questione resta aperta, mentre i cittadini si chiedono se questa scelta possa davvero portare benefici o solo disagi.

Monza, 9 febbraio 2026 – “Provocatoriamente mi chiederei: M5 a Monza, ma perché?”. La provocazione di Stefano Mauri. Parte da qui la riflessione, lucida e tagliente, di Stefano Mauri, noto ambientalista monzese, agronomo esperto, socio del Gruppo naturalistico della Brianza e anima del recupero del Montagnone a San Fruttuoso. Un interrogativo che pesa come un macigno sul futuro del prolungamento della linea lilla, oggi appeso a quei cento milioni mancanti che rischiano di paralizzare un’opera da quasi 1,9 miliardi di euro. Mauri osserva con crescente perplessità il balletto politico e burocratico che accompagna il progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

