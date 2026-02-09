Prolungamento del metrò lilla il piano B degli ambientalisti | Tagliare stazioni per risparmiare
Un nuovo piano per la tratta del metrò lilla di Monza rischia di spostare i treni su linee più corte. Gli ambientalisti propongono di eliminare alcune stazioni per risparmiare, ma questa soluzione solleva molte polemiche. Stefano Mauri, tra i più critici, si chiede provocatoriamente: “M5 a Monza, ma perché?” La questione resta aperta, mentre i cittadini si chiedono se questa scelta possa davvero portare benefici o solo disagi.
Monza, 9 febbraio 2026 – “Provocatoriamente mi chiederei: M5 a Monza, ma perché?”. La provocazione di Stefano Mauri. Parte da qui la riflessione, lucida e tagliente, di Stefano Mauri, noto ambientalista monzese, agronomo esperto, socio del Gruppo naturalistico della Brianza e anima del recupero del Montagnone a San Fruttuoso. Un interrogativo che pesa come un macigno sul futuro del prolungamento della linea lilla, oggi appeso a quei cento milioni mancanti che rischiano di paralizzare un’opera da quasi 1,9 miliardi di euro. Mauri osserva con crescente perplessità il balletto politico e burocratico che accompagna il progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su M5 Monza
Abbattimenti degli ulivi non monumentali, stop del Tar alla legge regionale dopo il ricorso degli ambientalisti
Casa in affitto, come tagliare le spese fisse e risparmiare davvero
Gestire le spese fisse di una casa in affitto è fondamentale per risparmiare e mantenere un equilibrio finanziario.
Ultime notizie su M5 Monza
Argomenti discussi: Metro M5 a Monza, l’ennesimo appello ai ministri per superare il braccio di ferro burocratico che blocca tutto; Le rassicurazioni di Romeo: Soluzione entro il 10 febbraio col decreto di ricognizione; M5 a Monza, allarme per il decreto non firmato ma il fondo unico arriva a febbraio; Rebus metropolitana: mancano 479 milioni.
Prolungamento del metrò M5 fino a Monza: Aumento dei costi, intervenga il GovernoIl consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi presso... Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno ... ilgiorno.it
Perché il prezzo delle case a Monza continua ad aumentare e cosa c’entra il prolungamento della metro lillaComprare o affittare una casa a Monza costa sempre di più: tra febbraio 2024 e 2025 il prezzo degli immobili in vendita è cresciuto di più del 10%. La possibile causa? Un flusso crescente di persone ... fanpage.it
*Cipess, 100 milioni per il prolungamento della metro* Spinta per il completamento della nuova linea dallo stadio Arechi fino all'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #cipess #compl facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.