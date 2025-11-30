Abbattimenti degli ulivi non monumentali stop del Tar alla legge regionale dopo il ricorso degli ambientalisti
Gli ulivi non monumentali non si potranno abbattere, almeno fino ad aprile. I giudici amministrativi del Tar di Bari hanno infatti sospeso in via temporanea le disposizioni della giunta della Regione Puglia pubblicate a fine luglio con la delibera 1073, nel quale si disciplinavano appunto le. 🔗 Leggi su Baritoday.it
