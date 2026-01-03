casa in affitto come tagliare le spese fisse e risparmiare davvero

Gestire le spese fisse di una casa in affitto è fondamentale per risparmiare e mantenere un equilibrio finanziario. Conoscere quali sono le voci di costo ricorrenti e adottare strategie mirate può aiutare a ridurre le uscite mensili senza rinunciare al comfort. In questa guida, analizzeremo i principali costi da considerare e alcuni consigli pratici per contenere le spese e ottimizzare il budget domestico.

Se si vive in una casa in affitto è importante capire quali sono le spese fisse da sostenere mensilmente oltre al canone di locazione. Esse, infatti, se non vengono gestite con attenzione possono pesare in modo significativo sul bilancio familiare. Dalle spese per la luce e il gas a quelle per la bolletta dell’acqua, la lista è lunga. È però possibile tagliare alcune di esse per risparmiare davvero. Vediamo come. Canone di affitto sul budget familiare. Il canone di locazione è la voce che mensilmente pesa di più sul proprio budget. Dai dati di un recente documento, redatto dalla Direzione Strategie Settoriali e Impatto di Cassa Depositi e Prestiti, emerge infatti che il 35% dello stipendio in Italia viene destinato all’affitto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

