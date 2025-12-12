Canale TV streaming online in diretta programmazione BBC e ITV

Sono state annunciate le modalità di trasmissione in diretta nel Regno Unito per la fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026, con dettagli su canali TV, streaming online e programmazione di BBC e ITV. Ecco le ultime conferme e informazioni per seguire le partite in diretta.

2025-12-12 18:38:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Sono state annunciate le selezioni per la trasmissione in diretta nel Regno Unito per la fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026. Ci saranno partite tutti i giorni per 17 giorni a partire dalla partita di apertura del torneo tra Messico e Sud Africa. Le finali verranno organizzate per la prima volta da tre nazioni diverse, e si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Ecco il programma televisivo completo nel Regno Unito per la fase a gironi della Coppa del Mondo 2026, inclusi gli orari di inizio e le partite delle nazioni di casa. Justcalcio.com Il mare di nebbia dall'Osservatorio in diretta streaming sul nostro canale Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=YZu5BecgpIg - facebook.com facebook © Justcalcio.com - Canale TV, streaming online in diretta, programmazione BBC e ITV

GUARDARE LA TV SU INTERNET

Video GUARDARE LA TV SU INTERNET Video GUARDARE LA TV SU INTERNET