Stadi dell’Inghilterra e orari del calcio d’inizio
2025-12-06 20:10:00 Giorni caldissimi in redazione! I tifosi inglesi non dovranno passare la notte per guardare la loro squadra nella fase a gironi della Coppa del Mondo dopo la conferma odierna degli orari del calcio d’inizio. I Tre Leoni sono stati sorteggiati ieri nel Gruppo L insieme a Croazia, Ghana e Panama e ora sono stati rivelati gli orari d’inizio. La squadra di Thomas Tuchel aprirà il conto contro la Croazia – la squadra che l’ha battuta nelle semifinali del 2018 – a Dallas il 17 giugno con un calcio d’inizio alle 16:00 ET, che sono le 21:00 nel Regno Unito. Poi si recheranno a Boston per affrontare il Ghana sei giorni dopo, sempre alle 21:00 nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondisci con queste news
52 anni fa, oggi: 14 novembre 1973, Wembley Stadium, amichevole Inghilterra - Italia (0-1, rete di Capello 86’). In Piedi: Giorgio Chinaglia, Luciano Spinosi, Mauro Bellugi, Gianni Rivera, Dino Zoff, Luigi Riva; accosciati: Fabio Capello, Franco Causio, Giacinto - facebook.com Vai su Facebook
Dall'Heysel a Hillsborough, da Thatcher a Taylor: la seconda metà degli anni '80 vede emergere il problema della violenza negli stadi inglesi, ma anche un nuovo modo di rapportarsi coi tifosi. Ospite: @IndroPajaro Ascoltate il #podcast qui: open.spotify.c Vai su X
Calcio: definito calendario Euro 2028, la finale a Wembley - 2028 di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda si svolgerà allo stadio di Wembley a Londra il 9 luglio 2028, con la partita inaugurale a Cardiff il 9 giugno 2028, ha annunciato ... ansa.it scrive