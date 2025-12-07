Stadi dell’Inghilterra e orari del calcio d’inizio

2025-12-06 20:10:00 Giorni caldissimi in redazione! I tifosi inglesi non dovranno passare la notte per guardare la loro squadra nella fase a gironi della Coppa del Mondo dopo la conferma odierna degli orari del calcio d’inizio. I Tre Leoni sono stati sorteggiati ieri nel Gruppo L insieme a Croazia, Ghana e Panama e ora sono stati rivelati gli orari d’inizio. La squadra di Thomas Tuchel aprirà il conto contro la Croazia – la squadra che l’ha battuta nelle semifinali del 2018 – a Dallas il 17 giugno con un calcio d’inizio alle 16:00 ET, che sono le 21:00 nel Regno Unito. Poi si recheranno a Boston per affrontare il Ghana sei giorni dopo, sempre alle 21:00 nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com