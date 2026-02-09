Programma oggi 9 febbraio Olimpiadi Milano Cortina | orari e italiani in gara

Oggi, 9 febbraio, i giochi olimpici di Milano Cortina entrano nel vivo con diverse gare in programma. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista e a tentare di portare a casa medaglie. La giornata si preannuncia intensa, con tante prove che terranno i tifosi incollati agli schermi. La gara più attesa si svolge nel pomeriggio, ma l’intero programma promette emozioni fino a sera.

Sarà una terza giornata tutta da seguire oggi, lunedì 9 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ieri domenica 8 febbraio l'Italia ha conquistato sei medaglie nella stessa giornata con l'argento nella staffetta mista del biathlon e i cinque bronzi con Sofia Goggia, nella discesa libera.🔗 Leggi su Today.it

