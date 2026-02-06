Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari 6 febbraio streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 6 febbraio, Milano e Cortina sono al centro dell’attenzione con la terza giornata di gare alle Olimpiadi Invernali 2026. Dopo due giorni di emozioni e sfide intense, si prepara la grande serata con la Cerimonia d’Apertura, attesa da tutti gli appassionati. Gli italiani in gara continuano a darsi battaglia, mentre in tv si seguono gli eventi con attenzione.

Oggi venerdì 6 febbraio va in scena la terza giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo un paio di giorni che hanno già offerto una serie di gare palpitanti, è arrivato il momento dell’attesissima Cerimonia d’Apertura. Appuntamento alle ore 20.00 con un evento che si preannuncia altamente spettacolare e che non ha precedenti nella storia: l’accensione del braciere e la sfilata delle Nazioni avverrà in simultanea tra due località (Milano e Cortina d’Ampezzo). In precedenza ci sarà spazio per altre gare: il torneo di curling doppio misto entra nel vivo (l’Italia affronterà la Svizzera e l’Estonia), si disputeranno i primi tre segmenti della gara a squadre di pattinaggio artistico (rhtyhm dance, short program per coppie, short program femminile), spazio alle prove cronometrate della discesa libera maschile e femminile, ma anche per le prove di slittino e salto con gli sci. 🔗 Leggi su Oasport.it

