profonda preoccupazione william e kate turbati dai file epstein

William e Kate sono stati visti visibilmente turbati, dopo aver preso visione dei file Epstein. La scoperta ha scosso la coppia reale, che si è mostrata sconvolta e preoccupata per le rivelazioni contenute nei documenti. La notizia si diffonde rapidamente, alimentando il clamore su uno degli scandali più oscuri degli ultimi tempi.

Lo scandalo Epstein sembra una sorta di buco nero in grado di risucchiare vite e carriere, una fonte di continue tragedie, di male puro. Una vicenda su cui nessuno è ancora in grado di scrivere la parola fine. William e Kate hanno deciso di rompere il silenzio sulle nuove rivelazioni riguardanti i file dell’imprenditore morto in carcere nell’agosto 2019. Un gesto che può essere interpretato anche come una presa di posizione pubblica contro il principe Andrea, che a causa di questa terribile storia ha perso tutto, i titoli, i gradi militari, la casa e la reputazione. Un mondo parallelo. Per la prima volta William e Kate hanno espresso pubblicamente il loro punto di vista sullo scandalo Epstein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

