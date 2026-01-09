Slitta la sentenza d’appello sull'omicidio di Thomas Bricca la mamma | Un’attesa snervante

È stata rinviata la sentenza di secondo grado nell’omicidio di Thomas Bricca, con nuove audizioni di testimoni e una perizia sulle celle telefoniche. La madre del ragazzo esprime il suo disagio, definendo l’attesa “snervante”. La decisione, che porta a un’ulteriore fase di analisi, evidenzia la complessità del procedimento giudiziario e la volontà di fare piena luce sul caso.

Rinviata la sentenza di secondo grado sull’omicidio di Thomas Bricca. Disposte nuove audizioni per due testimoni e una perizia sulle celle telefoniche. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

