Slitta la sentenza d’appello sull'omicidio di Thomas Bricca la mamma | Un’attesa snervante

È stata rinviata la sentenza di secondo grado nell’omicidio di Thomas Bricca, con nuove audizioni di testimoni e una perizia sulle celle telefoniche. La madre del ragazzo esprime il suo disagio, definendo l’attesa “snervante”. La decisione, che porta a un’ulteriore fase di analisi, evidenzia la complessità del procedimento giudiziario e la volontà di fare piena luce sul caso.

