Slitta la sentenza d’appello sull'omicidio di Thomas Bricca la mamma | Un’attesa snervante
È stata rinviata la sentenza di secondo grado nell’omicidio di Thomas Bricca, con nuove audizioni di testimoni e una perizia sulle celle telefoniche. La madre del ragazzo esprime il suo disagio, definendo l’attesa “snervante”. La decisione, che porta a un’ulteriore fase di analisi, evidenzia la complessità del procedimento giudiziario e la volontà di fare piena luce sul caso.
Rinviata la sentenza di secondo grado sull’omicidio di Thomas Bricca. Disposte nuove audizioni per due testimoni e una perizia sulle celle telefoniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Omicidio Bricca, oggi la sentenza d’appello. Attesa per la richiesta di ergastolo
Leggi anche: Il padre di Thomas Bricca, ucciso a 19 anni: “Ho incontrato la mamma e moglie dei Toson, mi ha abbracciato piangendo”
