Primavera Bologna-Milan 1-1 il commento | pareggio sfortunato ma giusto

Nel match della 15ª giornata di Primavera 1, Bologna e Milan si sono affrontate al Centro Tecnico Niccolò Galli, terminando con un pareggio 1-1. Un risultato che, secondo il commento, rispecchia un esito sfortunato ma equo per entrambe le squadre. Ecco un'analisi dettagliata della partita e delle sue dinamiche.

Finita al Centro Tecnico Niccolò Galli la partita Bologna-Milan, 15^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco com'è andata. Pianetamilan.it Milan Primavera, mister Renna amareggiato: "Prendere gol all'ultimo minuto fa male, doccia fredda che ci lascia dispiaciuti" - Pareggio amarissimo per il Milan Primavera di mister Giovanni Renna, raggiunto soltanto nel recupero dal Bologna. milannews.it Primavera 1, le formazioni ufficiali di Bologna-Milan - Milan, sfida valida per la 15esima giornata del campionato di Primavera 1: BOLOGNA: Gnudfi, Krasniqi, Lai, Francioli, Papazov, Castillo, Nesi, ... milannews.it Primavera, segui #BolognaMilan in diretta | LIVE NEWS #ACMilan #SempreMilan x.com Bologna, all'interno della primavera brilla il talento di Lo Monaco il centrocampista figlio d'arte classe 2008 dopo i sei gol in undici presenze con l'Under 18 ha collezionato due gol nelle prime due apparizioni in Primavera. Oggi contro l'Inter l'ennesimo gio - facebook.com facebook © Pianetamilan.it - Primavera, Bologna-Milan 1-1, il commento: pareggio sfortunato, ma giusto

Milan-Bologna 1-0: gol e highlights | Serie A

Video Milan-Bologna 1-0: gol e highlights | Serie A Video Milan-Bologna 1-0: gol e highlights | Serie A