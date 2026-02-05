Su Dl Ucraina mossa vannacciani emendamento per stop proroga invio armi

In Parlamento, i deputati del gruppo “vannacciani” hanno presentato un emendamento al decreto Ucraina. La proposta mira a bloccare la proroga delle forniture di armi all’Ucraina. L’azione arriva dopo la nascita di “Futuro nazionale”, il nuovo partito dell’ex generale. Tra i firmatari ci sono il leghista Edoardo Ziello, Rossano Sasso e Emanuele Pozzolo di Fratelli d’Italia. La mossa segna il primo passo ufficiale di questa formazione politica.

Roma, 5 feb. (askanews) – Prima mossa in Parlamento dei “vannacciani” dopo la nascita di “Futuro nazionale”, il partito dell’ex generale: il leghista Edoardo Ziello, insieme al collega di partito Rossano Sasso e all’ex Fdi Emanuele Pozzolo hanno presentato un emendamento al dl Ucraina. Il loro testo chiede di sopprimere l’articolo 1 del provvedimento che autorizza l’invio di “mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell’Ucraina” e per il “rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini”.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

