Prima Categoria | frena la Portuense bene il Ponte Copparo allunga

Con una prestazione determinata e ricca di grande agonismo, sopperendo pure alle assenze di alcuni elementi, Copparo 2015 riprende la marcia vincente, battendo con una rete di Granado in apertura (quattordicesima in Campionato) l’ostico e mai domo Placci Bubano Mordano. Dopo un’iniziale fase di studio, al 6’ Medini verticalizza in avanti per Granado, che stoppato il pallone a seguire, si incunea in area avversaria e di mancino trova l’angolo opposto battendo il portiere in tuffo disperato. Due minuti dopo, altro lancio in verticale dalle retrovie per Bonora che in velocità viene steso da Contarini appena entrato in area: rigore che si incarica di battere ancora Granado, ma Rensi non abbocca alle finte, intuendo la traiettoria e bloccando in due tempi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima Categoria: frena la Portuense, bene il Ponte. Copparo allunga

Scopri altri approfondimenti

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - GIRONE A Nona Giornata DOMENICA 16 NOVEMBRE STADIO COMUNALE DEL CIOCCO ? H 14.30 ? Pieve Fosciana Powered by: ITS Lucca #uscittadicapannori #capannoricalcio #academycapannori - facebook.com Vai su Facebook

Prima Categoria: frena la Portuense, bene il Ponte. Copparo allunga - Con una prestazione determinata e ricca di grande agonismo, sopperendo pure alle assenze di alcuni elementi, Copparo 2015 riprende ... Come scrive msn.com

Prima categoria. Copparo frena,. Portuense a meno 3. Un punto per il Ponte - Per la prima volta in stagione, Copparo 2015 chiude l’incontro in parità e senza segnare nemmeno una rete. Segnala ilrestodelcarlino.it

Prima Categoria. Copparo frena, Portuense coglie l’occasione e si avvicina - Appena un punto nelle ultime due partite e classifica che si riaccorcia, con la Portuense che ne approfitta e si ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it