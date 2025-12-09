Prima Categoria | la matricola al secondo posto a meno cinque dai rossoblù Bando sogna a ridosso del Copparo

Nel campionato di Prima Categoria, la matricola si conferma seconda in classifica, a cinque punti dai rossoblù. Il Copparo 2015, in emergenza fisica, ottiene un prezioso punto sul difficile campo della Stella Rossa Casalborsetti, rimontando da due reti di svantaggio. Un risultato che rafforza il morale della squadra in una stagione ancora tutta da scrivere.

Un Copparo 2015 spuntato davanti e in emergenza dal punto di vista fisico, si salva sul complicato campo della Stella Rossa Casalborsetti, rimontando due gol di svantaggio e portando a casa un punto che fa morale. La trasferta ravennate si era messa inizialmente male per gli uomini di Borsari, sotto 2-0, ma il talento della rosa rossoblù, seppure priva di alcuni elementi chiave, è uscito alla distanza: di Secli e Fornasier le reti del pareggio che portano il Copparo a quota 33 punti in classifica. Appena dietro, a -5, c’è un Bando che centra il quinto successo consecutivo nel derby argentano contro il Consandolo: agli uomini di mister Malagolini, sempre più la rivelazione di questo campionato, basta la rete di Pagani dopo tre minuti per avere la meglio dei padroni di casa, sempre più ultimi in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net