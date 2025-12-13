calcio prima categoria casolese in difesa del primo posto in quel di cinigiano

La sfida tra la Casolese e Cinigiano si presenta come un importante banco di prova nel campionato di Prima Categoria, con i padroni di casa determinati a mantenere il primato. Contestualmente, l’Unione Poliziana affronta una partita fondamentale contro il Capolona Quarata, in una sfida cruciale per risalire la classifica e evitare una situazione complicata.

Sfida quasi da dentro o fuori per l’Unione Poliziana nel Girone E: l’ultima della classifica dovrà affrontare il Capolona Quarata per cercare di recuperare punti in classifica prima che la situazione diventi realmente disperata. Il Torrita tenterà il rilancio in casa del Bibbiena, la Chiantigiana affronterà in trasferta l’Atletico Levane e il Bettolle sarà impegnato in terra aretina contro la Castelnuovese. Nel Girone F la Casolese cercherà di difendere la prima posizione conquistata domenica scorsa sul campo del Cinigiano, mentre alle sue spalle il Torrenieri, in casa contro il fanalino di coda Campagnatico, proverà ad approfittare di un suo eventuale passo falso, così come lo Scarlino, impegnato in trasferta contro il Pianella, e il Badesse Monteriggioni, che ospiterà l’imprevedibile matricola Campiglia. Sport.quotidiano.net

